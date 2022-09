Zu Mittag gab es zwei Prozessionen durch London. Anschließend gab es eine Prozession in Windsor, bevor der Sarg am frühen Abend die St.-Georges-Kapelle erreichte, wo er nach einem Gottesdienst in die königliche Gruft herabgelassen wurde.

An dem Staatsbegräbnis am Montag nahmen Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger aus aller Welt teil. Menschenmassen versammelten sich auf den Straßen der Hauptstadt London, um einer Monarchin die letzte Ehre zu erweisen.

Königin Elizabeth II. prägte in 70 Jahren auf dem Thron eine Ära. Die meisten Britinnen und Briten lernten in ihrer Lebenszeit kein anderes Staatsoberhaupt kennen. Nun hat die Welt endgültig Abschied von ihr genommen.

2000 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs, sowie international gekrönte Häupter, 10.000 Beamte im Einsatz und ein unfassbarer logistischer Aufwand: Die Beisetzung von Königin Elizabeth II . am Montag war ein Jahrhundertereignis. Wie viel kostete das öffentlich finanzierte Staatsbegräbnis der Monarchin, welches das erste in Großbritannien war, seit Winston Churchill im Januar 1965 beerdigt wurde?

Polizeiaufgebot, Überführungen, Prozessionen

Nicht verwunderlich, war die Beerdigung mit der Anzahl an Polizisten, Geheimdiensten, Scharfschützen auf den Dächern sowie Anti-Terror-Einheiten die wohl größte Sicherheitsoperation, die London je erlebt hat. Gemäß der «New York Times» soll dieser Aspekt allein um die 9 Millionen Euro gekostet haben. Hinzu kommen noch die Kosten für die tagelange Totenwache und die damit einhergehenden Sicherheitsvorkehrungen der 24-Stunden-Überwachung in der Westminster Hall und St. Giles’ Cathedral, die kilometerlangen Prozessionen, die ebenfalls entsprechende Sicherheitsvorkehrungen benötigten, die Überführung des Sarges von Schottland in die britische Hauptstadt, unzählige Autokolonnen und Helikopterflüge für die geladenen Gäste.