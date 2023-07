Horrender Preis: So viel kostet Dich Kim Kardashians Make-up-Artist pro Tag

Bei der eigenen Hochzeit wird das Budget gern mal etwas über die üblichen Grenzen hinaus ausgereizt. Das dachte sich wohl auch Tiktok-Creator Sarah Pop und fragte für ihre Hochzeit kurzerhand Mario Dedivanovic an – Kim Kardashians Make-up-Artist.

Tagesrate hat sich verdoppelt

«Ich wandte mich an die Frau, die für seine Buchungen verantwortlich war. Sie teilte mir mit, dass seine Tagesrate 30.000 Dollar (Anm. d. Red.: rund 27.500 Euro) beträgt.» Sarah muss sich korrigieren: «Sie startet bei 30.000 Dollar. Ich habe dann höflich abgelehnt.» Auch wenn Kim Kardashian das Geld wohl problemlos übrig hätte, ergänzt die Tiktokerin: «Ich glaube nicht, dass Kim jeden Tag so viel zahlt. Sie werden wohl einen festen Vertrag miteinander haben.»

Es scheint übrigens ganz so, als ob Sarah sich ein echtes Schnäppchen durch die Lappen gehen ließ – denn sie feierte ihre eigene Hochzeit bereits 2017, wie sie im Clip erwähnt. Das Magazin Hypebaee hat nach ihrem viralen Tiktok bei Mario und seinem Team nachgefragt, wie es 2023 aussieht: «Dedivanovic berechnet jetzt eine unglaublich hohe Rate von 60.000 Dollar», umgerechnet also knapp 55.000 Euro. Daher ein Rat an die nächste Braut mit dem Wunsch nach einem echten Celebrity-Make-up-Artist: Lieber schon mal mit dem Sparen beginnen – und dann buchen, solange der Preis noch stabil ist.