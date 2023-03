Preisaufschlag: So viel mehr zahlst du fürs Designerlogo auf deiner Kleidung

Ein hoher Preis bei Luxuslabels bedeutet nicht immer Qualität . Dennoch sind viele Menschen dazu bereit, für eine Tasche von Louis Vuitton deutlich mehr zu bezahlen als für ein Stück ohne Markennamen. Wie hoch der Aufschlag für den Markennamen tatsächlich ist, hat das Unternehmen Diamonds Factory kürzlich in einem Bericht herausgefunden.

Hermès schlägt am meisten auf

Am höchsten ist der Aufschlag für den Markennamen bei Hermès. Für ein Stück vom französischen Luxuslabel zahlst du im Durchschnitt rund 782 Prozent mehr als für ein qualitativ ähnliches No-Name-Piece.

Was im Bericht sonst noch aufgefallen ist: Ähnlich wie beim Friseur sind auch in der Luxusmode die Preisaufschläge bei Frauen oft höher als bei Männern.

Taschen bis zu 2640 Prozent mehr

Wer einen Luxuskauf plant, denkt schnell an die Designertasche als Investment. Taschen sind ein langlebiges und vielseitiges Accessoire. Doch hier ist der Preisaufschlag für den Markennamen besonders deutlich. Laut dem Bericht zahlst du für den Namen Yves Saint Laurent am meisten. Zumindest, wenn die Tasche in der Damenabteilung ausgestellt ist.