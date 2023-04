Mehr als 1,7 Millionen Euro: So viel Miese macht Luxemburg wegen unbezahlter Knöllchen durch ausländische Fahrer

Von den 141.637 für Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen erhobenen Bußgelder blieben 40.063 unbezahlt. Das entspricht einem Anteil von 28 Prozent. In Luxemburg selbst sind im Übrigen 168.490 Fahrzeuge zugelassen. Dabei geben die Behörden auch Auskunft darüber, welche Nationen in puncto Knöllchen-Begleichung die gewissenhaftesten sind. Mit nur einem Tempolimitverstoß liegen die Schweizer – wenig überraschend – mit 100 Prozent bezahlten Verwarnungsgeldern ganz oben im Ranking.

An zweiter Stelle liegen österreichische Autofahrer, von denen 84 Prozent ihre Schulden beglichen haben. Danach folgen Belgier und Deutsche mit 82 Prozent. Diese gehören allerdings auch zu den meistgeblitzten Ausländern im Großherzogtum mit 28.701 belgischen und 26.959 deutschen Fahrern.

Fast 900 geblitzte Autofahrer täglich

Von den 41.926 gebührenpflichtigen Verwarnungen, die an Autofahrer mit französischem Kennzeichen ausgestellt wurden, wurden nur 27.377 bezahlt, was mageren 65 Prozent entspricht. Die niedrigsten Quoten wurden bei Osteuropäern verzeichnet: Nur 37 Prozent der Rumänen und 38 Prozent der Bulgaren zahlten ihre Knöllchen. Von den insgesamt sechs geblitzten Briten war keiner bereit, sein Bußgeld zu begleichen.

Im Jahr 2022 schlugen die Radarfallen des Landes 326.244 Mal zu – also fast 900 Mal pro Tag. Am häufigsten wurden Autofahrer am Markusberg (74.034) zur Kasse gebeten, gefolgt von Schieren (39.548), Merl (17.065) und Lallingen (13.018).