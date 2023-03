Neues Gesetz: So viel soll der Großherzog künftig verdienen

In den vergangenen Jahren hat die Regierung die Reform der Funktionsweise der Monarchie in Angriff genommen. Die Maison du Grand-Duc (Haus de Großherzogs) wurde Oktober 2020 als eigenständige Verwaltung eingerichtet, deren Betrieb in den Rahmen des Haushalts fällt. Gleichzeitig wird die Verfassung reformiert – eine Gelegenheit, dem Hof «die Mittel und Funktionalitäten zu geben, die dem Bild entsprechen, das man sich von einer konstitutionellen Monarchie im 21. Jahrhundert macht», heißt es in einem Gesetzentwurf, den Regierungschef Xavier Bettel (DP) gerade eingebracht hat.