In den meisten Ländern in Europa gehört es sich, fünf bis zehn Prozent auf die Restaurant-Rechnung draufzuschlagen. In einigen wird aber nicht erwartet, dass du Trinkgeld gibst.

Knigge : So viel Trinkgeld ist in den Ländern in Europa angebracht

Wer sich im Ausland aufhält, kann beim Trinkgeld schon mal daneben liegen. Simon Glauser

Schaut man sich die Trinkgeld-Kultur in den 46 anderen Ländern an, fällt auf: Je touristischer eine Region, desto höher das Trinkgeld. Aber auch für diese Regel gibt es Ausnahmen.

Eine alphabetische Übersicht mit Daten der Reise-Website upgradedpoints.com.

Albanien

Tirana, die Hauptstadt Albaniens. Wikipedia/Albinfo/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Trinkgeld ist in Albanien freiwillig, in Bars und Restaurants sind fünf bis zehn Prozent Standard. In Hotels sind es umgerechnet rund ein bis zwei Euro. Bei einer Taxifahrt wird kein Trinkgeld erwartet.

Andorra

Andorra la Vella, die Hauptstadt Andorras. Wikipedia/DadaRacer/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 10 Prozent (unüblich)

In Andorra ist Trinkgeld im Hotel oder im Taxi eher unüblich. Restaurants und Bars schlagen zum Teil automatisch zehn Prozent Trinkgeld drauf. Gibt es keinen Zuschlag, sind ebenfalls zehn Prozent angebracht.

Belarus

Minsk, die Hauptstadt von Belarus. Wikipedia/Viktar Palstsiuk/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 5 Prozent (unüblich)

In Belarus ist Trinkgeld nicht verbreitet. Wer trotzdem eines geben will, fährt mit fünf Prozent gut.

Belgien

Brüssel, die Hauptstadt Belgiens. Wikipedia/Ank Kumar/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 10 bis 15 Prozent

Viele Restaurants in Belgien verrechnen automatisch ein Trinkgeld von zehn bis 15 Prozent. Auch Hotels belasten oft eine Servicegebühr auf der Rechnung. In Taxis wird kein Trinkgeld erwartet.

Bosnien und Herzegowina

Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Wikipedia/Julian Nyča/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Wer in Bosnien und Herzegowina in ein Restaurant geht, sollte fünf bis zehn Prozent draufschlagen. Auch in Bars wird das erwartet. Taxifahrer haben tiefe Löhne und freuen sich ebenfalls über Trinkgeld.

Bulgarien

Sofia, die Hauptstadt Bulgariens. Wikipedia/Deensel/CC BY 2.0

Trinkgeld: 10 Prozent

In Bulgarien ist es normal, in Restaurants zehn Prozent oder mehr Trinkgeld zu geben. Auch in Hotels wird Trinkgeld erwartet, ebenso bei einer Taxifahrt oder bei einer Stadtbesichtigung mit Reiseführer.

Dänemark

Kopenhagen, die Hauptstadt Dänemarks. Wikipedia/Scythian/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Nach dänischem Recht müssen alle Servicegebühren in der Rechnung enthalten sein. Ist das nicht der Fall, sind in Bars und Restaurants zehn Prozent Trinkgeld angebracht. Taxifahrer erwarten kein Trinkgeld.

Deutschland

Berlin, die Hauptstadt Deutschlands. Wikipedia/Ansgar Koreng/CC BY-SA 3.0 (DE)

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In deutschen Restaurants ist es üblich, fünf bis zehn Prozent Trinkgeld zu geben. Auch in Hotels wird ein kleines Trinkgeld erwartet. Bei einer Taxifahrt reicht es, den Betrag aufzurunden.

Estland

Tallinn, die Hauptstadt Estlands. Wikipedia/Diego Delso/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Trinkgeld ist in Estland relativ neu, mittlerweile sind in Restaurants fünf bis zehn Prozent angebracht. In Hotels wird nach wie vor kein Trinkgeld erwartet. Eine Taxifahrt kann man großzügig aufrunden.



Finnland

Helsinki, die Hauptstadt Finnlands. Wikipedia/Pöllö/CC BY 3.0

Trinkgeld: 5 Prozent (unüblich)

Restaurants und Bars erwarten in Finnland kein Trinkgeld, viele geben trotzdem eines. Auch in Taxis, bei einer Stadtführung oder im Hotel wird kein Trinkgeld erwartet.

Frankreich

Paris, die Hauptstadt Frankreichs. Wikipedia/Yann Caradec/CC BY-SA 2.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Restaurants dürfen in Frankreich Trinkgeld nicht automatisch draufschlagen, viele Gäste geben fünf bis zehn Prozent. Auch in Hotels und bei einer Stadtführung ist ein kleines Trinkgeld angebracht.

Griechenland

Athen, die Hauptstadt Griechenlands. Wikipedia/A.Savin/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In Griechenland ist Trinkgeld optional. Restaurants und Bars freuen sich aber über einen freiwilligen Aufschlag von fünf bis zehn Prozent. Auch in Hotels ist ein kleines Trinkgeld angebracht.

Irland

Dublin, die Hauptstadt Irlands. Wikipedia/Robert Linsdell/CC BY 2.0

Trinkgeld: 10 bis 15 Prozent

In Irland schlagen viele Restaurants eine Servicegebühr auf die Rechnung. Fehlt diese, sind zehn bis 15 Prozent angebracht. Wer eine private Stadtführung bucht, sollte rund zehn Prozent Trinkgeld geben.

Island

Reykjavik, die Hauptstadt Islands. Wikipedia/Jakec/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent (unüblich)

In Island wird kein Trinkgeld erwartet, oft ist es bereits in der Rechnung enthalten. Im Restaurant runden viele trotzdem auf oder geben rund zehn Prozent mehr. Auch bei einer Taxifahrt ist Trinkgeld freiwillig.

Italien

Rom, die Hauptstadt Italiens. Wikipedia/Jebulon/CC0

Trinkgeld: Rechnung aufrunden

Restaurants in Italien berechnen meist eine Extra-Gebühr (Coperto) für das Gedeck. Darum geben viele Gäste kein Trinkgeld oder runden die Rechnung bloß auf. Wer besonders zufrieden ist, kann auch mehr geben.

Kasachstan

Astana, die Hauptstadt Kasachstans. Wikipedia/Ninaras/CC BY 4.0

Trinkgeld: Rechnung aufrunden

In Kasachstan ist Trinkgeld unüblich. Wer mit einer Dienstleistung zufrieden ist, rundet oft die Rechnung auf.

Kosovo

Pristina, die Hauptstadt Kosovos. Wikipedia/Petrit Ibrahimi/CC BY 2.0

Trinkgeld: Rechnung aufrunden

Im Kosovo wird kein Trinkgeld erwartet. Da die Löhne tief sind, freuen sich die Menschen aber, wenn du freiwillig die Rechnung aufrundest.

Kroatien

Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens. Wikipedia/Nick Savchenko/CC BY-SA 2.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Kroatien hat zwar keine ausgeprägte Trinkgeld-Kultur, trotzdem wird in Restaurants ein Aufschlag von rund zehn Prozent erwartet. In Hotels und bei Taxifahrten ist Trinkgeld freiwillig.

Lettland

Riga, die Hauptstadt Lettlands. Wikipedia/David Holt/CC BY-SA 2.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Viele Restaurants in Lettland weisen eine Servicegebühr auf der Rechnung aus. Ist diese nicht ausgewiesen, sind fünf bis zehn Prozent Trinkgeld angebracht. In Taxis und Hotels wird hingegen kein Trinkgeld erwartet.

Liechtenstein

Vaduz, die Hauptstadt Liechtensteins. Wikipedia/Rainer Ebert/CC BY-SA 2.0

Trinkgeld: 5 Prozent

In Liechtenstein schlagen Restaurants oft eine Servicegebühr auf die Rechnung drauf. Fehlt diese, gehört es sich, rund fünf Prozent Trinkgeld zu geben. In Taxis und Hotels ist das Trinkgeld optional.

Litauen

Vilnius, die Hauptstadt Litauens. Wikipedia/Sean Glossop/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Fehlt im Restaurant in Litauen auf der Rechnung eine Servicegebühr, sind fünf bis zehn Prozent Trinkgeld angebracht. Für eine Taxifahrt sind Trinkgelder hingegen unüblich, das Gleiche gilt bei einer Stadtführung.

Malta

Valletta, die Hauptstadt Maltas. Wikipedia/Olga Prystai/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In manchen Restaurants in Malta ist eine Servicegebühr in der Rechnung enthalten. Ist das nicht der Fall, solltest du fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags als Trinkgeld geben. Taxifahrten rundet man auf.

Moldau

Chisinau, die Hauptstadt Moldaus. Wikipedia/Photobank MD/CC0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Wer sich in Moldau in einem Restaurant verpflegt, erhält oft eine Rechnung, in der bereits eine Servicegebühr enthalten ist. Trotzdem wird erwartet, dass man nochmals fünf bis zehn Prozent Trinkgeld draufschlägt.

Monaco

Monaco, die Hauptstadt Monacos. Wikipedia/Diego Delso/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 15 Prozent

In Monaco ist es normal, dass man ein Trinkgeld gibt. Fehlt eine Servicegebühr auf der Rechnung, sind 15 Prozent angebracht. Bei einer Taxifahrt oder einer Stadtführung sind es zehn Prozent.

Montenegro

Podgorica, die Hauptstadt Montenegros. Wikipedia/Nije bitno…/CC BY 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Fehlt im Restaurant eine Servicegebühr auf der Rechnung, sind in Montenegro rund zehn Prozent Trinkgeld angebracht. Bei einer Taxifahrt oder bei einer Stadtführung sind es fünf bis zehn Prozent.

Niederlande

Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande. Wikipedia/Nikolai Karaneschev/CC BY 3.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In den Niederlanden sind in Restaurants fünf bis zehn Prozent Trinkgeld üblich. Die Rechnung für eine Taxifahrt rundet man oft auf. Im Hotel ist Trinkgeld freiwillig, viele geben ein paar Euro.

Nordmazedonien

Skopje, die Hauptstadt Nordmazedoniens. Wikipedia/Драган Сандић/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Einige Restaurants in Nordmazedonien schlagen eine Servicegebühr auf die Rechnung drauf. Fehlt diese, empfiehlt es sich, rund zehn Prozent Trinkgeld zu geben. Taxifahrten rundet man oft auf.

Norwegen

Oslo, die Hauptstadt Norwegens. Wikipedia/Bahnfrend/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: Rechnung aufrunden

In Norwegen ist Trinkgeld unüblich, vor allem in Hotels. In Restaurants kann man die Rechnung aufrunden.

Österreich

Wien, die Hauptstadt Österreichs. Wikipedia/Gerd Eichmann/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

Restaurants in Österreich verrechnen oft eine Servicegebühr. Fehlt diese, sind fünf bis zehn Prozent Trinkgeld üblich. Auch bei Stadtführungen und bei einer Taxifahrt ist ein kleines Trinkgeld angemessen.

Polen

Warschau, die Hauptstadt Polens. Wikipedia/Nieszka/CC BY-SA 3.0 pl

Trinkgeld: 10 Prozent

In polnischen Restaurants ist es angebracht, rund zehn Prozent Trinkgeld zu geben. Bei einer Stadtführung gibt man oft zehn bis 15 Prozent. In Hotels ist Trinkgeld hingegen optional.

Portugal

Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Wikipedia/I, Tonperenstring/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Portugal hat eigentlich keine Trinkgeld-Kultur, in Restaurants sind mittlerweile trotzdem rund zehn Prozent angebracht. Vor allem dann, wenn auf der Rechnung keine Servicegebühr ausgewiesen ist.

Rumänien

Bukarest, die Hauptstadt Rumäniens. Wikipedia/Mihai Petre/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

In Rumänien schlagen Restaurants und Bars normalerweise keine Servicegebühr drauf. Üblich sind rund zehn Prozent Trinkgeld. Auch wer mit dem Taxi unterwegs ist, sollte ein kleines Trinkgeld geben.

Russland

Moskau, die Hauptstadt Russlands. Wikipedia/Dmitry Chistoprudov/CC0

Trinkgeld: 10 bis 15 Prozent

Fast ein Viertel des russischen Territoriums liegt in Europa. Vor dem Ukraine-Krieg gaben die Touristinnen und Touristen in russischen Restaurants meist zehn bis 15 Prozent Trinkgeld.

San Marino

San Marino, die Hauptstadt San Marinos. Wikipedia/Gianluca/Gemeinfrei

Trinkgeld: 10 Prozent

In San Marino ist es in Restaurants angebracht, die Rechnung um zehn Prozent aufzurunden. Auch Hotelangestellte und Taxifahrer erwarten ein kleines Trinkgeld.

Schweden

Stockholm, die Hauptstadt Schwedens. Wikipedia/Jonatan Svensson Glad/CC-BY-SA 4.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In Schweden ist in Restaurants meist eine Servicegebühr enthalten. Ist das nicht der Fall, sind fünf bis zehn Prozent angebracht. Wer ein Taxi nutzt, kann die Rechnung aufrunden.

Schweiz

Bern, die Hauptstadt der Schweiz. Wikipedia/CucombreLibre/CC BY 2.0

Trinkgeld: 10 Prozent

In der Schweiz ist meist schon eine Servicegebühr auf der Rechnung ausgewiesen. Trinkgeld freiwillig, aber in Restaurants üblich. Die Rechnung kann man einfach aufrunden. Auch im Hotel ist ein kleines Trinkgeld angebracht. Im Taxi wird keines erwartet.

Serbien

Belgrad, die Hauptstadt Serbiens. Wikipedia/Kristijan Ilic/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Wenn du in Serbien ein Trinkgeld geben willst, kannst du rund zehn Prozent auf die Rechnung draufschlagen. Das Trinkgeld sollte man bar bezahlen und direkt der Bedienung geben. Taxifahrten kann man aufrunden.

Slowakei

Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei. Wikipedia/Rob Hurson/CC BY-SA 2.0

Trinkgeld: 10 Prozent

In der Slowakei ist es unüblich, ein großes Trinkgeld zu geben. Verlangt das Restaurant keine Servicegebühr, runden die Gäste trotzdem oft um zehn Prozent auf. Für Taxifahrten kann man ein kleines Trinkgeld geben.

Slowenien

Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens. Wikipedia/Tiia Monto/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

In touristisch geprägten Gegenden ist es in Slowenien üblich, in Restaurants rund zehn Prozent Trinkgeld auf die Rechnung draufzuschlagen. Taxifahrer freuen sich, wenn du die Rechnung aufrundest.

Spanien

Madrid, die Hauptstadt Spaniens. Wikipedia/Tim Adams/CC BY 3.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In Spanien ist in manchen Restaurants ein kleiner Betrag für den Service enthalten. Fehlt dieser, sind fünf bis zehn Prozent Trinkgeld üblich. Das Geld gibt man direkt dem Kellner oder der Kellnerin.

Tschechien

Prag, die Hauptstadt Tschechiens. Wikipedia/Stefan Bauer/CC BY-SA 2.5

Trinkgeld: 10 bis 15 Prozent

In Tschechien wird Trinkgeld erwartet. In Restaurants ist oft eine Gebühr von zehn Prozent in der Rechnung enthalten. Fehlt diese, gehört es zum guten Ton, dem Personal zehn bis 15 Prozent Trinkgeld zu geben.

Türkei

Ankara, die Hauptstadt der Türkei. Wikipedia/Bjørn Christian Tørrissen/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 5 bis 10 Prozent

In der Türkei gibt es eine Trinkgeld-Kultur, in Restaurants sind fünf bis zehn Prozent angebracht. Die Rechnung für die Taxifahrt rundet man oft auf. Auch für den Service im Hotel ist es üblich, ein kleines Trinkgeld zu geben.

Ukraine

Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Wikipedia/Dmitry A. Mottl/CC BY-SA 3.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs war es im Land üblich, in Restaurants rund zehn Prozent Trinkgeld zu geben. Auch die Rechnung für die Taxifahrt aufzurunden, gehört in der Ukraine zum guten Ton.

Ungarn

Budapest, die Hauptstadt Ungarns. Wikipedia/Jean Eti/CC BY-SA 4.0

Trinkgeld: 10 Prozent

Viele Restaurants in Ungarn berechnen automatisch eine Servicegebühr von 12,5 Prozent. Fehlt diese auf der Rechnung, sind zehn Prozent Trinkgeld angebracht. Das Trinkgeld auf dem Tisch zu lassen, gilt als unhöflich.

Vatikanstadt

Der Stadtstaat Vatikan in der italienischen Hauptstadt Rom. Wikipedia/Stefan Bauer/CC BY-SA 2.5

Trinkgeld: Rechnung aufrunden

Im Vatikan gelten die gleichen Trinkgeld-Regeln wie in Italien: Wegen der Extra-Gebühr (Coperto) für das Gedeck reicht es, die Rechnung aufzurunden. Wer besonders zufrieden ist, kann auch mehr geben.

Vereinigtes Königreich

London, die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs und des Landesteils England. Wikipedia/User:Colin/CC BY-SA 4.0