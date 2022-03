Expo in Dubai - «So viele Besucher wie Einwohner in Luxemburg»

Was wird aus dem luxemburgischen Pavillon?

Die Arbeit am Markenimage ist für Luxemburg nach wie vor unerlässlich. «Das ist eine langwierige Aufgabe. Wir wissen, dass wir nicht der Kern der Welt sind. Ein kleines Land muss die Mittel aufbringen, um an einem solchen Ereignis teilzunehmen. Das ist auch der Grund, warum wir so erfolgreich waren», fuhr der Direktor fort. 32 Millionen Euro hat der Bau des Pavillons gekostet. Laut Maggy Nagel sind mindestens ein oder zwei Jahre erforderlich, um die Auswirkungen zu bewerten, die sie sich von Shanghai 2010 erhofft.

In der Zwischenzeit beginnt Luxemburg ganz langsam mit der Planung der nächsten Expo, die 2025 in Osaka stattfinden wird. Dann gibt es einen neuen Pavillon, da der jetzige in den Emiraten bleiben wird. Wozu genau er genutzt wird, steht noch in den Sternen. Das Gelände der Expo 2020 soll in ein Wohnviertel umgewandelt werden. In einem Land, in dem Projekte in rasender Geschwindigkeit entstehen und umgesetzt werden, munkelt man, dass Google daran interessiert ist, sich dort niederzulassen.