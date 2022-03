Weltbevölkerung : So viele Menschen gab es noch nie

6 973 762 000 Erdenbürger leben auf der Welt. Das ist ein vorläufiger Höchststand. Doch damit nicht genug: Jede Sekunde werden drei neue Babys geboren.

Die Weltbevölkerung wird mit 6,97 Milliarden Menschen zu Beginn nächster Woche einen neuen Höchststand erreichen. Am 11. Juli, dem Weltbevölkerungstag, werden 6 973 762 000 Menschen auf der Erde leben, wie die Stiftung Weltbevölkerung mit Sitz in Hannover am Freitag mitteilte. Am 31. Oktober werde voraussichtlich die Sieben-Milliarden-Marke überschritten.