Panzer, Munition, Raketen: So viele Waffen hat der Westen bereits an die Ukraine geliefert

Wikimedia commons / Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Der T-72 ist ein sowjetisch/russischer Kampfpanzer. Der Panzer wurde im großen Umfang exportiert und kam in 40 Ländern und zahlreichen Konflikten bereits zum Einsatz. Gewicht: 41,5 Tonnen, Mannschaft: 3 Personen, Hauptwaffe: 125 mm 2A46M Glattrohrkanone, dazu ein 7,62 mm Maschinengewehr und eine 12,7 mm Flugabwehrwaffe, Motor: V-12 Dieselmotor mit einer Maximalgeschwindigkeit zwischen 60 und 75 km/h. (Bild: Ukrainischer T-72 während einer Übung, 2018)

Der BMP-1P ist ein sowjetischer amphibischer Kettenschützenpanzer. Der Panzer soll die Eigenschaften eines gepanzerten Mannschaftstransportwagens (APC) und jene eines leichten Panzers in sich vereinen, sodass die Infanterie aus der relativen Sicherheit eines gepanzerten, strahlengeschützten Innenraums operieren kann. Gewicht: 13,2 Tonnen, Mannschaft: 11 Personen, Hauptwaffe: 73 mm halbautomatische 2A28 Glattrohrkanone, dazu Maschinengewehre und ATGM (Panzerabwehrwaffen), Motor: UTD-20 6-Zylinder Diesel Motor mit 224 kW. (Bild: Bulgarische Variante im Jahr 2009)

Seit dem 24. Februar tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Westliche Länder hüten sich vor einer direkten Konfrontation, um keinen dritten Weltkrieg zu provozieren. Diverse Länder liefern aber Waffen an die Ukraine – am Dienstag gab Deutschland die Lieferung von 50 Flugabwehrpanzern bekannt, weitere könnten folgen.