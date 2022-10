Haustiere : So viele Wörter lernt und versteht dein Hund wirklich

Wau! So schlau sind Hunde durchschnittlich.

Einmal abgesehen von der Fähigkeit unsere Mimik und Gestik zu lesen wie ein offenes Buch, sind Hunde natürlich auch imstande, Worte unserer Sprache richtig zuzuordnen. «Sitz», «Platz», «Bleib» und «Hier» sind wohl die ersten Kommandos, die der Hund von uns gelehrt bekommt, um den Alltag angenehm zu bestreiten. Im Laufe seines Lebens allerdings, kann der Vierbeiner noch viel, viel mehr unserer jeweiligen Sprache zuordnen, was eine Studien des Department of Psychology & Neuroscience der Dalhousie University in Kanada beweisen soll.