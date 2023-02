LUXEMBURG – Das Ministerium für Familie und Integration hat die Ergebnisse der ersten Obdachlosenzählung in der Hauptstadt vorgestellt. In deutlicher Mehrheit sind die Betroffenen männlich.

Erste Zählung : So viele Wohnungslose leben in Luxemburg-Stadt

Die Zählung gilt als Maßstab für kommende Erhebungen. Editpress (Archiv)

197. So viele Obdachlose leben laut der ersten derartigen Zählung in Luxemburg-Stadt. Die Erhebung war am 26. Oktober vergangenen Jahres auf Initiative des Familien- und Integrationsministeriums durchgeführt worden. Die Organisation «Inter-Actions» hatte die Zählung durchgeführt und koordiniert: 66 mit Fragebögen ausgestattete Sozialarbeiter waren von 17 Uhr bis Mitternacht zu Fuß durch die 24 Viertel der Hauptstadt unterwegs. Am heutigen Dienstag sind die Ergebnisse präsentiert worden.

142 Wohnungslose wurden auf der Straße ermittelt, 38 in Notunterkünften und 17 in Krankenhäusern. Einen deutlichen Unterschied gab es bei den Geschlechtern: «Von den 197 Personen waren 169 Männer und 28 Frauen», berichtete Edvard Skrijelj, Direktor von Inter-Actions. Das Durchschnittsalter der angetroffenen Personen lag bei 42 Jahren – Minderjährige wurden nicht registriert. 24 Prozent gaben demnach an, aus Luxemburg zu stammen, rund 83 Prozent sind aus europäischen Ländern. Mit 58 Prozent lebt etwas mehr als die Hälfte schon länger als ein Jahr auf der Straße. «Die überwiegende Mehrheit hat Zugang zu einer sozialen Begleitung oder Betreuung», so Skrijelj. Prozentual mache dies 82 Prozent aus.

Wohnung und Arbeit als Hauptziele

130 Personen hatten sich zu einer genaueren Befragung bereit erklärt. 90 sagten, ihr Hauptziel sei eine Wohnung zu finden. «Wir möchten die staatliche Maßnahme ‹Housing First› ausbauen», sagte die Ministerin für Familie, Integration und die Großregion, Corinne Cahen (DP), zu dem Ergebnis. Derzeit werden 32 Obdachlose, Suchtkranke und Menschen in medizinischen Notlagen oder mit erhöhtem medizinischem Bedarf bei der Wohnungssuche unterstützt: 28 in der Hauptstadt, eine in Remich, eine in Ulflingen und zwei in Kayl/Tetingen. Parallel dazu wird in Berburg eine Unterkunft für ältere Obdachlose eröffnet. «22 Personen über 65 Jahre können dort untergebracht werden», sagte Cahen.

Ein weiteres Hauptziel für die Befragten ist eine Arbeit zu finden. Das gaben 66 Personen an. Virginie Giarmana, stellvertretende Direktorin von Inter-Actions, erklärte: «Das ist kompliziert, weil das Fehlen einer Adresse ein absolutes No-Go ist. Unsere Organisation dient oft als Referenzadresse, aber das ist nicht immer möglich.» Corinne Cahen fügte hinzu, dass Obdachlose, die Arbeit fänden, oft Schwierigkeiten hätten, diese zu behalten. «Es handelt sich um gefährdete Personen, denen man eine Betreuung anbieten muss, zum Beispiel in Bezug auf Suchtmittel», sagte sie.

Die Ergebnisse dieser ersten Zählung sollen als Maßstab für die nächsten Zählungen dienen. Diese sind für Mai und Dezember 2023 in Luxemburg-Stadt und möglicherweise auch in anderen interessierten Gemeinden geplant.