Deutsche Großregion : So wenig Arbeitslose wie vor der Krise

TRIER/SAARBRÜCKEN - In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist die Arbeitslosenzahl im Mai auf Vorkrisenniveau gesunken.

Die Entspannung am Arbeitsmarkt in der deutschen Großregion geht weiter. Die Bundesagentur für Arbeit zählte in Rheinland-Pfalz im Mai knapp 108 200 Männer und Frauen ohne Job, so wenige wie seit dem Wonnemonat im Jahr 1992 nicht mehr.