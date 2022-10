Luxemburg: So werden «Wohnträume» wahr gemacht

«In diesem Jahr wollen die Besucher vor allem ihre Gärten gestalten. Wir haben Anfragen für kleine Pools und Jacuzzis für die Terrasse, die wir letztes Jahr noch nicht hatten», erzählt Mathilde Thanner von «Archi Box». Mathilde und ihre Assistentin Élise Guillaume stehen noch bis Sonntag als Personal Shopper auf der «Home Expo» in der «Luxexpo The Box» für die Gäste zur Verfügung.

Besucher können für ihre Projekte einen Termin auf home-expo.lu buchen. «Wir haben Anfragen zum Bau eines Holzhauses, zur Renovierung des Dachbodens, zur Gestaltung einer Küche, zur Dekoration, zu Sonnenkollektoren und anderen Energiesparmaßnahmen», zählt Thanner auf. Der Auftraggeber stellt dann seine Vorstellungen in groben Zügen vor. «Die Besucher, die sich an uns wenden, sind sehr organisiert. Wir hatten schon einige, die ihr Wohnzimmer umgestalten wollten und uns ein Mood Board geschickt haben» (Anm. d. Red.: eine Zusammenstellung von Bildern, um den Stil auszudrücken, den sie sich wünschen). Sie wählt dann die Aussteller aus, die für das individuelle Projekt am interessantesten sind, und organisiert den Messerundgang. Das spart viel Zeit.