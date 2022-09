Energiekrise: So will die Stadt Luxemburg über den Winter kommen

Auch wenn die große Pressekonferenz zu dem Thema erst in einer Woche erwartet wird, hat die Stadt Luxemburg auf L'essentiel-Anfrage vorab ein paar ihrer Maßnahmen für die kommenden Monate verraten. «Unsere Dienststellen arbeiten seit dem Sommer an geeigneten Vorschlägen», erklärt Serge Wilmes (CSV), Erster Schöffe der Stadt. Man müsse jetzt «mit gutem Beispiel voranzugehen», so Wilmes.

Demnach werden Energiesparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden zuerst durchgesetzt und die Mitarbeiter entsprechend «sensibilisiert». Die Beleuchtung des Wasserturmes am Ban de Gasperich soll abgeschaltet werden. Für Weihnachtsfans gilt Entwarnung: Der traditionelle Weihnachtsmarktmarkt soll stattfinden, jedoch unter Berücksichtig notwendiger Maßnahmen. Auch finanzielle Unterstützung ist geplant: «Als Stadt werden wir ein zweites Paket mit finanziellen Hilfen vorlegen. Für diejenigen, die in Not sind», erklärt Serge Wilmes.