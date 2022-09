Neue Offensive gestartet: Wie Luxemburgs Bildungsminister den Lehrermangel bekämpfen will

11513 Lehrkräfte nehmen in diesen Tagen wieder ihre Arbeit auf, 6503 davon an Grundschulen und 5003 an weiterführenden Schulen. Das sei für den Moment «ausreichend», sagt Bildungsminister Claude Meisch (DP). Dennoch hat der Bildungssektor – wie die meisten Branchen in Luxemburg und anderswo – mit akutem Fachkräftemangel zu kämpfen.

Mehr Flexibilität innerhalb der Laufbahn

Die Universität Luxemburg bietet außerdem einen neuen Studiengang an, der «sich an Absolventen richtet, die bereits einen Bachelor erworben haben, etwa in Pädagogik oder Soziologie. Das sind Felder, die recht nahe am Arbeitsalltag eines Lehrers sind». In einem zusätzlichen Studienjahr könne man sich das noch fehlende Fachwissen aneignen und «einen Abschluss erwerben, der zur Teilnahme am Auswahlverfahren für das luxemburgische Lehramt berechtigt».