Fünf Schritte – So wird dein Balkon ready für den Sommer

Und wie wohl fühlst du dich auf deinem Balkon? Lässt sich da noch was optimieren?

Bald ist es wieder so weit: Die Zeit zum Grillen und Sonne genießen, kommt. Das machen die meisten von uns besonders gerne auf dem Balkon. Damit dieser Balkon aber auch wirklich traumhaft ist, muss man ihn meist ein bisschen aufhübschen. Wir geben dir fünf Tipps, wie du deinen Balkon (oder deinen Gartensitzplatz) für den Sommer bereit machst.

Entrümpeln & Putzen

Bei vielen Mieterinnen und Mietern sieht der Balkon am Ende des Winters ein bisschen traurig aus: Die Möbel sind (im besten Fall) abgedeckt in einer Ecke, irgendwo steht noch ein Sack für die Entsorgung herum und der Boden gehört auch dringend mal wieder geputzt. Damit solltest du Anfangen: Erstmal alles weg, was auf deinem Sommerbalkon nichts zu suchen hat, dann gründlich putzen.