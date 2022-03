Krieg in Syrien : So wird der Westen zuschlagen

Die USA und ihre Verbündeten konzentrieren ihre Truppen: Die Koalition wird wahrscheinlich in zwei Angriffswellen militärische und infrastrukturelle Ziele ins Visier nehmen.

Der Westen wird einen auf ein bis zwei Tage begrenzten Einsatz gegen das Regime von Baschar al-Assad durchführen, spekulierten US-Medien. Außerdem solle der Angriff aus der Ferne geführt werden: Boden-Truppen spielen also keine Rolle. Vieles deutet darauf hin, dass die Attacke ähnlich ablaufen könnte wie vor zwei Jahren in Libyen. Als Washington und seine Verbündeten Muammar al-Gaddafi bekämpften. Erste Welle: Marschflugkörper gegen militärische Ziele

Noch in der ersten Welle könnten amerikanische B-2-Bomber zum Einsatz kommen. Weil die Jets für das Radar unsichtbar sind, könnten sie schwere, Bunker brechende Bomben ins Zielgebiet tragen und gut gesicherte Stellungen der syrischen Armee angreifen. 2011 flogen die Maschinen auch im Libyen-Konflikt Einsätze von ihrer Basis in Missouri aus. Zweite Welle: Bomben gegen Assads Infrastruktur

Die zweite Hauptlast eines Angriffs werden Bomber tragen. Entsprechende Staffeln sind in Großbritannien, Deutschland und Italien stationiert. Dem Krisenherd am nächsten liegen die Stützpunkte auf Zypern und in Incirlik in der Türkei, wo Jagdbomber vom Typ F-15 «Eagle» und F-16 «Falcon» sowohl Boden wie auch Luftziele bekämpfen können.