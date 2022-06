Präventionsmaßnahmen in Luxemburg : Neues Abzieh-Tattoo warnt Kinder vor zu viel Sonne

LUXEMBURG – Hautkrebs ist die am häufigsten auftretende Krebsart im Großherzogtum. Mit einer beispielslosen Präventionskampagne, möchte die Fondation Cancer wieder für mehr Bewusstsein für den richtigen Schutz der Haut vor Sonne sorgen.

Vor allem die Kleinsten unter uns brauchen einen besonders starken Schutz vor UV-Einstrahlung.

Laut den jüngst veröffentlichten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden weltweit jedes Jahr zwischen zwei und drei Millionen Erkrankungen durch hellen Hautkrebs diagnostiziert. Das entspricht etwa 90 Prozent aller Hautkrebserkrankungen. «Hautkrebs ist in Luxemburg die am weitesten verbreitete Krebsart und die Sonne ist der alle größte Risikofaktor», erklärt Lucienne Thommes, Direktorin der Fondation Cancer. Auch in unseren Breitengraden, wo wir noch gemäßigte Temperaturen ausgesetzt sind, ist das Risiko groß.

Eine Gefahr, die «einem Großteil der Bevölkerung bekannt ist», so die Fondation Cancer, die in Anbetracht einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle in Luxemburg, zu besonderer Vorsicht mahnt. «Es sind aber nur Wenige, die die Maßnahmen richtig umsetzten», erklärt Lucienne Thommes. Die Notwenigkeit zum Schützen unserer Haut vor UV-Strahlung betrifft Groß und Klein, und gerade die Jüngsten unter uns brauchen besonders starken Hautschutz. Aus diesem Grund hat die Fondation Cancer eine eher ungewöhnliche Präventionsmaßnahe auf die Beine gestellt.

43.000 abwaschbare UV-Tattoos werden an Schulkinder verteilt

43.000 abziehbare Tattoos wurden an alle Klassen der Grundschulen verschickt. Tattoos, die, wenn sie auf die Haut aufgetragen werden, auf UV-Licht reagieren und ihre Farbe ändern. «Wenn das Elefanten-Tattoo lila ist, wird eine hohe UV-Strahlung registriert. Dann besteht Gefahr für das Kind», so die Fondation Cancer. Mit dieser Methode kann das Kind selbst erkennen, was für das bloße Auge sonst nicht sichtbar ist.

Doch das bloße Feststellen einer erhöhten Belastung durch UV-Strahlen reicht nicht aus. Aus diesem Grund knüpft die Organisation an eine Aktion aus dem Jahr 2021 an, die damals schon großen Anklang bei der Bevölkerung gefunden hat. Damals wurden zehn Sonnencremespender aufgestellt, die die Menschen zum Eincremen animieren sollten. Dank des damaligen Erfolgs, werde die Zahl der Spender in diesem Jahr auf 19 solcher Spender erhöht . Diese werden an den «wichtigsten luxemburgischen Urlaubsorten» verteilt und sind für alle – ob Groß oder Klein – kostenlos zugänglich ( siehe Abbildung unten).