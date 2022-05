Statec-Bericht: So wirkt sich der Krieg bislang auf die Wirtschaft Luxemburgs aus

LUXEMBURG – Drei Monate nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine kann die Statistikbehörde erstmals die Auswirkungen auf das Großherzogtum in Zahlen fassen.

Der Krieg in der Ukraine belastet die Wirtschaft des Großherzogtums. AFP

Am 24. Februar hat Wladimir Putin die Invasion der Ukraine befohlen. Etwas mehr als drei Monate später kann hat die Statistikbehörde Statec die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs für Luxemburg beziffern. Das Land hatte gerade begonnen, sich von der Gesundheitskrise zu erholen. «Die harten Fakten für den Monat März beginnen einzutreffen», schreibt der Statec in seinem neuesten Konjunkturbericht.

Demnach sank das Volumen der Einzelhandelsumsätze in Luxemburg zwischen Februar und März um 0,7 Prozent (-0,4 Prozent in der Eurozone). Besonders stark sank die Abgabe von Kraftstoffen: -11 Prozent in Luxemburg gegenüber -3 Prozent in der Eurozone. Die Industrieproduktion sank ebenfalls um 3,2 Prozent (-1,8 Prozent in der Eurozone), wobei der Rückgang bei den Investitionsgütern (-4,5 Prozent) besonders ausgeprägt war. Auch die Produktion im Baugewerbe ging um 2,2 Prozent zurück, während sie in der Eurozone stagnierte.

Schwierigkeiten bei der Versorgung

«Die Auftragsbücher im Baugewerbe scheinen zwar nach wie vor gut gefüllt zu sein, aber es bleibt dennoch festzuhalten, dass das aktuelle Umfeld die Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung verstärken und somit die Produktionszeiten verlängern könnte», warnt der Statec.

Auch in der Automobilbranche sind Versorgungsengpässe zu spüren: Im April 2022 wurden in Luxemburg nur 3500 Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Rückgang von 22 Prozent im Jahresvergleich und in etwa dem Niveau von Mitte der 1990er Jahre entspricht.

Der Finanzplatz beginnt zu schwanken

Des Weiteren stellt der Statec fest, dass «die Geschäfte der Dienstleister nicht allzu schwer getroffen wurden, insbesondere dank der Aufhebung der Gesundheitsbeschränkungen», die vor allen Dingen dem Gastgewerbe zugute kamen. Dennoch bewegten sich Touristenzahlen im ersten Quartal 2022 noch immer 30 Prozent unter jenen des ersten Quartals 2019. Das Passagieraufkommen am Flughafen erholte sich im April dieses Jahres jedoch deutlich und erreichte ein Niveau, das mit dem vom April 2018 vergleichbar ist.

Anzumerken ist, dass der luxemburgische Finanzsektor, der sich 2021 noch gut gehalten hatte, nun zu schwanken beginnt. Nach einem leichten Rückgang im letzten Quartal 2021 dürfte die Wertschöpfung des Sektors im ersten Quartal 2022 weiter sinken. Der in den USA und Großbritannien bereits eingeleitete Anstieg der Zinssätze, der für diesen Sommer in der Eurozone angekündigt wurde, dürfte nach Statec-Angaben aber einige Bereiche der Bankentätigkeit begünstigen.

Beschäftigungssektor sehr dynamisch

Die Inflation bleibt hoch. In Luxemburg wurde im April eine Rate von 7 Prozent verzeichnet, in der Eurozone ging die Preissteigerung um 7,4 Prozent nach oben. «Der Druck dürfte zumindest kurzfristig hoch bleiben», so der Statec. Schuld daran sind weiterhin Versorgungsprobleme und steigende Rohstoffpreise, die sich auf die gesamte Produktionslinie bis hin zum Verbraucher auswirken. Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist besonders betroffen und wird aufgrund der steigenden Energie-, Lebensmittel- und Arbeitskosten «mehrere Schocks» erleiden. Laut Statec sind die Preise in Hotels, Restaurants und Cafés im Jahresvergleich bereits um 5,5 Prozent gestiegen.