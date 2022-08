In Luxemburg: So wirst Du bald über die Knappheit von Medikamenten informiert

Derzeit gibt es in Luxemburg noch keine Website, auf der die Verfügbarkeit von Arzneimitteln auf dem luxemburgischen Markt angezeigt wird. In einer parlamentarischen Antwort erklärte die LSAP-Gesundheitsministerin Paulette Lenert, dass ein entsprechendes Projekt Ende 2021 gestartet wurde. «Es sieht unter anderem die Einrichtung eines luxemburgischen IT-Systems vor, das der in Belgien implementierten Website pharmastatut.be ähnelt und die breite Öffentlichkeit über die Verfügbarkeit von Arzneimitteln informiert», so Paulette Lenert.