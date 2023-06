Krabbeltiere: So wirst Du die Ameisenplage daheim schnell wieder los

Ameisen kommen in Deine Wohnung, weil sie auf Nahrungssuche sind. Deswegen ist es besonders wichtig, dass du überprüfst, was die Ameisen angelockt hat, und diese Nahrungsquelle entfernst.

Unsere einheimischen Ameisen sind im Freien sehr nützlich: Sie fressen andere Insekten und tragen zu einem ausgeglichenen Ökosystem bei. Kommen die kleinen Krabbeltiere aber ins Haus, ist das meist ein Problem. Denn wo eine Ameise ist, da sind garantiert auch noch Hunderte mehr. Die möchten wir, genau wie diverse andere Schädlinge, lieber nicht in der Nähe von Lebensmitteln.

Quelle und Ziel finden

Als Erstes solltest Du versuchen herauszufinden, warum die Ameisen drinnen sind. Hast Du irgendwo eine offene Lebensmittelverpackung herumstehen, Zuckerresten oder ähnliches? Achte darauf, dass Deine Lebensmittel gut verschlossen sind. In den meisten Fällen wirst Du die Ameisen so aber nicht sofort los.

Giftköder

Sie sind die effizienteste und sicherste Methode und werden auch von Fachleuten empfohlen. Die Giftköder werden an heiklen Stellen aufgestellt, die Ameisen nehmen das Gift auf und bringen es ins Nest zurück – dort stirbt dann nach und nach die Kolonie. Das ist zwar sehr gründlich, für große Tierfreunde aber wohl eher keine Option.

Ätherische Öle, Kräuter und Gewürze

Ameisen haben einen sehr empfindlichen Geruchssinn, was Du zu Deinen Gunsten verwenden kannst: Sie mögen keine stark riechenden Substanzen, wie beispielsweise Knoblauch, Zimt, Lavendel oder Nelken. Du kannst versuchen, den Spalt, durch den die Ameisen in deine Wohnung kommen, mit einem dieser Gerüche zu versehen. Das funktioniert übrigens auch bei Spinnen.

Essigmischung

Ameisenfreundlich: Einfach nichts tun

Falls Dich die Krabbeltiere nicht besonders stören, kannst Du tatsächlich einfach abwarten. So lange all Deine Lebensmittel gut verschlossen sind, werden die Ameisen höchstwahrscheinlich von einem Tag auf den anderen von selbst verschwinden – sobald das Nahrungsangebot draußen besser ist, als bei Dir in der Küche.