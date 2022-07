Die besten Tipps : So wirst du Fruchtfliegen endgültig los

Kaum ist es Sommer, wimmelt es in der Küche von lästigen Fruchtfliegen. Wir sagen dir, wie du sie wieder loswirst – oder gleich verhinderst.

So sehen die nervigen Fruchtfliegen, die um dein Obst und Gemüse schwirren, übrigens in Nahaufnahme aus. Wir haben Tipps dagegen.

Es ist sonnig, warm – und in der Küche wimmelt es von Fruchtfliegen. Wenn du dieses Problem kennst, bist du damit keineswegs alleine: Die lästigen Insekten sind wohl eines der größten Sommer-Ärgernisse in unseren Küchen. Aber was kannst du dagegen unternehmen?