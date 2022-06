Ohne Wimpernverlust : So wirst du wasserfeste Mascara schnell und einfach los

Zwischen Bade-Dates und Tagen am See kann wasserfeste Mascara ein guter Freund sein. Spätestens beim Abschminken wird sie aber zum Feind. Dabei lässt sich das Problem umgehen – und zwar so.

Dank wasserfester Wimperntusche sind perfekt geschminkte Wimpern im See kein Problem. Das einfache Entfernen will allerdings gelernt sein. Pexels/Courtney Sargent

Damals klang die Idee so gut: Einfach wasserfeste Mascara auftragen und weder Schweiß noch ein Schwumm stellt mehr ein Problem dar. Doch es hat nur ein einziges Mal Abschminken gebraucht und der Traum war dahin. Wasserfeste Wimperntusche wieder zu entfernen, ohne dabei gefühlt alle Wimpern zu verlieren, ist eine Disziplin für sich.

Allerdings keine, die mit der richtigen Methode nicht gemeistert werden könnte. Es braucht fünf Schritte, damit du am nächsten Morgen mit der gleichen Anzahl an Wimpern aufwachst wie vor dem Zubettgehen.

1. Lösen

Man kennt es aus dem Spülbecken: Muss hartnäckiger Schmutz runter, lohnt es sich, Pfanne oder Topf einweichen zu lassen. Mit dem Wimpernkranz verhält es sich ähnlich: Ein sanft einmassierter Cleansing Balm oder -Mist löst die Mascara schon mal vor, bevor es ans richtige Entfernen geht.

1 / 3 Feuchtigkeitszufuhr ist auch im Sommer wichtig. Umso besser, wenn auch der Reiniger nicht austrocknet: Holy Hydration Makeup Melting Reinigungsbalsam von e.l.f. Asos Der Klassiker, um Make-up sanft vorzulösen: Take The Day Off Balm von Clinique haar-shop.ch Ein Spray eignet sich gut als erster Schritt, um wasserfeste Mascara zu lösen: Super Remover Makeup Spray von Revolution Douglas

2. Auswahl treffen

Die spezielle Qualität von wasserfester Mascara ist, dass Wasser sie nicht lösen kann. Heißt im Umkehrschluss: Dein Make-up-Entferner sollte auf Öl basieren, auch wenn das sonst nicht so dein Ding ist, denn mit Mizellenwasser und Co. kannst du hier nicht viel erreichen.

1 / 3 Das Cleasning Oil ist speziell für wasserfeste Mascara geeignet: Take The Day Off Cleansing Oil von Clinique Zalando Eine Runde Beruhigung für gestresste Augen: Soothing Cleansing Oil von Bobbi Brown Globus Sanft zur Haut, aber dank Hagebutten-Öl wirksam: Rosehip Light Work von Pai Manor

3. Nachhaltig wischen

Zum Abnehmen eignen sich wiederverwendbare Wattepads besser als die normale Variante – sie sind frei von Fasern, die sich in deinen Wimpern verfangen können und schonender zur Haut. Jetzt noch eine ordentliche Menge Make-up-Entferner auf das Pad und dann: pressen. Etwa 30 Sekunden solltest du das getränkte Wattepad sanft auf deine Wimpern drücken, ohne zu rubbeln. Anschließend mit wenig Druck an deinen Wimpern heruntergleiten. Nicht viel passiert? Du kannst den Schritt wiederholen, wildes Schrubben aber unbedingt vermeiden. Reste am unteren Wimpernkranz entfernst du am besten mit einem zur Hälfte gefalteten Pad.

1 / 3 Die weichen Wattepads sind aus skandinavischen Holzfasern, das Etui aus Ozeanplastik: LastRound – Wiederverwendbare Wattepads von LastObject, Fr. 11.90 bei P erfecthair.ch perfecthair.ch Mit 16 waschbaren Pads ist man auch bei weit auseinanderliegenden Waschtagen gut versorgt: Abschminkpads aus Bambus, Fr. 12.90 von Pushngo.ch pushngo.ch Bestehen aus Hanf und Baumwolle: Hemp & Cotton Make-up-Pads, Fr. 11.– bei Zalando zalando

4. Feinarbeit leisten

Wattestäbchen haben in deinen Ohren nichts verloren – für Make-up sind sie aber bestens geeignet. Wenn sich in deinem inneren Augenwinkel oder direkt am Wimpernkranz noch Mascara versteckt, löst sie ein in Entferner getränktes Stäbchen souverän.

1 / 3 Die Bambusstäbchen dürfen nach Gebrauch in den Kompost: Wattestäbchen Bambus 100 Stück von Hydrophil brack.ch Extra weiche Stäbchen aus Mikrofaser, die mehrfach verwendet werden können: Reinigungstips von GL Beauty haar-shop.ch Auch Wattestäbchen gibt es als Zero-Waste-Produkt: Beauty Stäbchen zum Entfernen von Make-Up von LastSwab biomazing.ch

5. Besänftigen

Aller Sorge bei der Entfernung zum Trotz: So richtig gut wird der Bereich um deine Augen die Behandlung nicht gefunden haben. Daher solltest du ihm nach dem Entfernen etwas Extra-Liebe schenken. Eine Augenmaske, vielleicht sogar über Nacht, ist super – etwas Kokosöl in der Augengegend tut aber auch seinen Zweck.

1 / 3 Feuchtigkeit und Pflege zum Auftropfen: Eye Sleeping Mask von Laneige Manor Kaltgepresstes Bio-Kokosöl eignet sich nicht nur zum Kochen, sondern beruhigt auch unsere Haut effektiv. Über Nacht einwirken lassen und am nächsten Morgen abwaschen: Kaltgepresstes Kokosöl von Khadi ecco-verde.ch Hydrogel mildert Fältchen und versorgt mit viel Feuchtigkeit: Pink Blur Hydrogel Eye Patches von G9 Zalando