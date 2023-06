Polizei klärt auf: So wollen Betrüger mit «Schockanrufen» an Dein Geld

Mit sogenannten «Schockanrufen» versuchen Verbrecher ihre Opfer um viel Geld zu bringen. Dabei gehen diese äußerst perfide vor und gaukeln ihren Opfern vor, dass sich eines ihrer Familienmitglieder in großer Not befinde. Das Phänomen ist weit verbreitet und betrifft meist ältere Menschen. Wie die Police Grand-Ducale am heutigen Montag mitteilt, häufen sich solche betrügerischen Anrufe derzeit wieder, wobei sie auf drei konkrete Fälle eingeht:

Am heutigen Montagmittag hat eine Bankangestellte aus Sandweiler die Behörden darüber informiert, dass eine Frau eine große Bargeldsumme abheben wolle. Zuvor habe das Opfer einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin erhalten, die sie dazu aufforderte, die Kaution für einen Verwandten in Höhe eines fünfstelligen Betrags sowie Schmuck an einen von ihr vereinbarten Ort zu bringen, um diesen aus der Haft zu befreien. Die Frau sei noch rechtzeitig darüber informiert worden, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handele. Auch in anderen Fällen, die der Polizei heute gemeldet wurden, konnte eine Geldübergabe verhindern werden.