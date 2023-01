Luxemburg: So wollen die Veranstalter der Škoda-Tour ihr Radrennen noch «grüner» machen

Selbst verbrauchte Wasserflaschen wurden gezählt

Die Organisation der Tour de Luxembourg wurde genauestens unter die Lupe genommen. Sogar die Wasserflaschen, die die Teams in Hotels verbrauchten, wurden gezählt. So wurden die Maßnahmen für 2023 abgeleitet, von der ambitioniertesten – nur Elektroautos in der Flotte der Organisatoren zu verwenden – bis zur minimalistischsten – den Teams die Ranglisten per E-Mail zu schicken, anstatt sie auszudrucken. «Wenn man schon kleine Dinge anpasst, kann man viel verändern», so Andy Schleck weiter. Es sei für ihn zu einer persönlichen Aufgabe geworden. Die Tour de Luxembourg könne in Sachen Umweltbewusstsein beispielhaft vorangehen.