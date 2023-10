Social Media: Kommt jetzt auch ein Bezahl-Abo für Instagram und Facebook?

Mark Zuckerberg ist ein Verfechter der kostenlosen Nutzung der Meta-Apps, die neuen Gesetze in der EU könnten ihm aber einen Strich durch die Rechnung machen.

Doch die Haupteinnahmequelle, kostenlose Nutzung der Apps gegen personalisierte Werbung, steht in der EU auf wackligen Beinen.

Immer mehr Anbieter setzen auf das gleiche Prinzip: kostenlose Abos mit Werbung oder kostenpflichtige Abo-Dienste ohne Werbung. Bei Spotify war das von Anfang an so, bald könnte dieses Prinzip auch bei Facebook und Instagram zum Zug kommen, zumindest in der EU.