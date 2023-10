Social Media: Politikerinnen stellen sich sexistischer Hetze entgegen

Der Wahlkampf in Luxemburg ist in vollem Gange, geprägt von Hetze und Hasskommentaren – vor allem in den sozialen Netzwerken. «Bist Du noch Jungfrau?», «Wenn Du ein Fahrradsattel wärst, würde ich dich besteigen» – nur zwei der beleidigenden Kommentare, die Liz Braz seit Beginn des Wahlkampfes erhalten hat. Die LSAP-Kandidatin aus Esch hat diese Botschaften am vergangenen Dienstagabend in einem Instagram-Post veröffentlicht, «damit die Leute es merken». Aber auch als Warnung an diejenigen, die sich für unantastbar halten und sich hinter ihren Bildschirmen verstecken würden.