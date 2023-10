Social Media: So positionieren sich Luxemburgs Politiker zum Nahostkonflikt

Während sich die Politiker aus Luxemburgs Nachbarländern – allen voran Frankreich – im israelisch-palästinensischen Konflikt von Anfang an auseinanderdividierten, beschränkten sich politische Äußerungen hierzulande in der Regel auf das Außenministerium – bis jetzt.

Corinne Cahen, DP-Abgeordnete und Schöffin der Stadt Luxemburg, äußert am Montag in einem Beitrag auf X ihre Unterstützung für Israel: «Es ist schwer, Frieden mit Nachbarn zu schließen, die nur eines wollen: Ihren Tod!» Darunter teilt sie einen Beitrag des ehemaligen Charlie Hebdo Direktors und Chefredakteurs Philippe Val, der sich fragt, ob man auch «Druck auf die Palästinenser ausüben sollte, damit sie eines Tages akzeptieren, dass sie jüdische Nachbarn haben».

Die ehemalige Familienministerin war zuvor im Großherzogtum mit antisemitischen Tags konfrontiert worden. Außerdem verwendet sie den Hashtag «#bringthembacknow» in Bezug auf die von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln und teilt ein Zitat des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu über «den Kampf zwischen der Zivilisation und den Barbaren». Auf Anfrage von L'essentiel wollte die liberale Abgeordnete ihre Veröffentlichungen vorerst nicht kommentieren.

Auf die Unterstützung ihres Kollegen im Schöffenkollegium Laurent Mosar darf sie indes zählen. Seit dem Massaker vom 7. Oktober hat der CSV-Politiker auf X zahlreiche Beiträge veröffentlicht, um die Verbrechen der Hamas, aber auch die pro-palästinensischen Demonstranten in Europa zu kritisieren. Der ehemalige Präsident der Abgeordnetenkammer sieht darin eine Verbindung zu einem wachsenden Antisemitismus: «Die Tatsache, dass der brutale Mord an Frauen und Kindern durch eine Terrororganisation auf den Straßen Europas gefeiert wird, lässt mich erschaudern», so Mosar.