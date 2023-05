Doch keine Hochzeit: Söhne äußerten Bedenken – Liebes-Aus bei Cher (76) und ihrem Alexander (37)

Für die Liebe wollte Cher ihre Kinder aus dem Testament streichen

Beweis für die abgeblasene Hochzeit und die erloschene Liebe soll der fehlende Ring an ihrer Hand sein. Vor wenigen Tagen sei sie in Los Angeles erstmals ohne den Klunker gesichtet worden. An Weihnachten präsentierte Cher auf Twitter den XXL-Diamantring in einer schwarzen Schachtel ihren Fans. «Es gibt keine Worte, Alexander», schrieb sie zum Beitrag und fügte seine Initialen A.E. hinzu. Wie es nun allerdings effektiv um die Beziehung der beiden steht, ist unklar. Ein Statement der beiden gibt es bisher nicht.