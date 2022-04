«Für immer ist nicht genug»: Sofia Richie und Elliot Grainge haben sich verlobt

Auf Instagram postete die 23-Jährige Einblicke in den Abend der Verlobung …

Sofia Richie (23) und Elliot Grainge (28) haben sich das Jawort gegeben! Die Tochter von Lionel Richie (72) teilte die freudige Nachricht am Mittwoch in den sozialen Medien. Damit gewährte sie ihren Followerinnen und Followern Einblicke in die romantische Kulisse, die ihr Liebster für die Verlobung gewählt hatte.