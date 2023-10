Software: Apple will nervige Updates nach iPhone-Kauf abschaffen

Getty Images via AFP

Apple will laut Bloomberg.com ein neues System einführen, mit dem iPhones direkt in der Verpackung auf den neusten Stand gebracht werden können.

Können wir uns in Zukunft die lästigen Software-Updates nach dem Kauf eines iPhones sparen?

Der Kauf eines neuen Smartphones dauert wenige Sekunden. Doch der komplette Prozess zur Inbetriebnahme des neuen Handys kann mehrere Stunden dauern. Dazu zählen das Einrichten, die Datenübertragung, das Aktualisieren von Konten und das Update des Betriebssystems . Letzteres will Apple künftig den Käuferinnen und Käufern eines neuen iPhones ersparen. Der Tech-Konzern soll ein System entwickelt haben, mit dem die Smartphones noch in der Verpackung auf den neusten Stand gebracht werden können, so ein Bericht von Bloomberg.com.