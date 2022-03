120 prominente Gäste : Sogar DJ Bobo tanzte auf Tina Turners Hochzeit

Am Sonntag hat Rocklady Tina Turner in der Schweiz ihre Hochzeitsparty gefeiert. Große Namen waren mit dabei.

Im Beisein von 120 Freunden und Familienmitgliedern - eingeladen waren Stars wie US-Talkmasterin Oprah Winfrey - haben sich am Sonntagabend die Rock-Legende Tina Turner und der deutsche Musikmanager Erwin Bach auf ihrem Anwesen in Küsnacht ZH das Jawort gegeben.

Es war nur noch die zeremonielle Trauung, die Turner und Bach am Sonntag begehen wollten. Laut mehreren Medienberichten war diese im buddhistischen Stil vorgesehen; Turner bekannte sich schon in den 70er Jahren zu dieser Glaubensrichtung.

Seit über zehn Jahren schon leben die Musikerin, die seit dem vergangenen April den Schweizer Pass besitzt, und ihr langjähriger Lebenspartner in Küsnacht in der Villa «Algonquin». Die zivile Trauung des Ehepaars Turner-Bach fand schon vor Tagen in aller Stille auf dem Küsnachter Gemeindehaus statt.

Oprah Winfrey freute sich auf eine «unvergessliche Party»

Durchgesickert war aber, dass das prominente Paar seine Gäste gebeten hatte, sich passend zur buddhistischen Zeremonie ganz in Weiß zu kleiden. Vor der Villa waren Damen in Weiß und viele männliche Gäste im Smoking zu beobachten.

Sicher am Fest dabei war US-Talkmasterin Oprah Winfrey. Diese joggte am Samstag in der Umgebung des Luxushotels Dolder in Zürich und sagte gegenüber Reportern des «SonntagsBlick», sie freue sich auf eine «unvergessliche Party».