New York, USA : Sohn tötet Mutter und springt nackt aus dem Fenster

Zu schrecklichen Szenen kam es in einer New Yorker High-Society-Familie. Ein Mann ermordete seine Mutter und sprang danach nackt aus dem Fenster.

Zu schrecklichen Szenen kam es auf der Upper East Side in New York.

Der 26-jährige Sohn eines pensionierten Richters des obersten Gerichtshofs von Manhattan hat am Dienstag seine Mutter mit einem Möbelstück in der Luxuswohnung der Familie an der Upper East Side erschlagen und ist dann aus dem 16. Stock splitternackt in den Tod gesprungen.