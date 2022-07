Grenznahes Frankreich : Soldat erschießt einen seiner Kollegen in Bitsch

BITSCH – Im Département Moselle ist am Donnerstagmorgen ein Soldat durch eine Schusswaffe zu Tode gekommen. Eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung wurde eingeleitet.

In Bitsch im Département Moselle hat ein Soldat am Donnerstagmorgen einen seiner Kollegen erschossen. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einer vorsätzlichen Handlung aus. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.