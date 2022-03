Prozess in NRW : Soldat missbrauchte vier Kinder in 36 Fällen

Der Kindesmissbrauchs-Komplex in der Kleinstadt Bergisch Gladbach erschütterte Deutschland. Am Dienstag begann der Prozess gegen einen Angeklagter vor Gericht.

In einem Fall von Kindesmissbrauchs in der westdeutschen Kleinstadt Bergisch Gladbach hat am Dienstag der landesweit zweite Prozess begonnen.