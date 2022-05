Ukraine-Krieg : Soldaten schießen Ukrainer in den Kopf und verscharren ihn – er überlebt

Weil sie glaubten, Mykola Kulitschenko und seine beiden Brüder würden gegen sie kämpfen, folterten ihn russische Soldaten über Tage, schossen ihm in den Kopf und begruben ihn. Doch Mykola konnte sich schwer verletzt aus seinem Grab in der Region Tschernihiw befreien.

«Es ist, als wäre ich auferstanden», sagt Mykola Kulitschenko (33) über die wohl krasseste Erfahrung seines Lebens: Nachdem er und seine Brüder von russischen Truppen gefangen und über Tage gefoltert wurden, schossen ihm die Soldaten in den Kopf und verscharrten ihn in einer Grube. Doch er überlebte und konnte sich aus seinem Grab befreien. Gegenüber CNN erzählte er seine Geschichte.

Bis am 18. März war die Familie Kulitschenko vom Krieg nicht allzu stark betroffen, obwohl das Dorf in der Region von Tschernihiw, in dem sie lebte, von russischen Truppen besetzt war. Doch als ein russischer Konvoi in der Nähe bombardiert wurde, schwärmten die Besatzer aus, um mögliche Mitschuldige zu finden, und kamen auch zum Holzhaus, wo Mykola Kulitschenko mit seiner Schwester Iryna und den Brüdern Ewgeni (30) und Dmitri (36) lebte.