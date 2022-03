In Luxemburg : Soll das Rauchen auf der Straße verboten werden?

LUXEMBURG – Rauchen auf der Straße soll verboten werden. Das fordert zumindest eine Petition. Ihr Ziel: Zigarettenstummel und passives Rauchen zu vermeiden.

Seit dem 1. Januar 2016 ist es in Luxemburg streng verboten, Zigarettenstummel, Kaugummi oder Verpackungen auf die Straße zu werfen. Wer das trotzdem tut, kann mit einer Geldstrafe von 49 Euro belangt werden. Bisher wurde diese gesetzliche Bestimmung aber nur selten eingesetzt: Besonders an Bahnhöfen oder anderen Orten, an denen die Menschen ihre Zeit wartend verbringen, ist dies sichtbar.