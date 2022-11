Luxemburg : Soll der «Elloween»-Ball zukünftig ab 18 sein?

Nach den jüngsten Ereignissen auf dem «Elloween»-Ball in Ell, bei dem sich einige junge Frauen plötzlich sehr schlecht fühlten, trafen sich die Organisatoren am Montagabend, um die Sicherheit im Hinblick auf den nächsten Ball im Jahr 2023 zu verbessern. «Die einzige Entscheidung, die getroffen wurde, ist, im Vorfeld des nächsten Balls eine Absprache mit der Polizei auszuarbeiten, um mehr Sicherheit nicht nur in Bezug auf Alkohol und Drogen, sondern auch in Bezug auf Schlägereien zu erreichen», sagt Paul Wilwerding, Sekretär des SC Ell.