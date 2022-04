Es drohen Mega-Strafen : «Soll Fußball schützen» – Uefa beschließt Financial-Fairplay-Reform

Die Uefa beschloss am Donnerstag neue Regeln für das Financial Fairplay. Bei Missachtung der Beschlüsse drohen den Clubs drastische Strafen wie Punktabzüge, Transferverbote oder sogar der Ausschluss aus Wettbewerben.

Clubs wie PSG stehen immer wieder in der Kritik, das Financial Fairplay mit Tricks zu umgehen.

Ab 22. Juni gelten neue Regeln für das Financial Fairplay im europäischen Clubfußball.

Nach langen Diskussionen hat die Uefa ihre umstrittenen Regeln zum Financial Fair Play (FFP) reformiert und hofft auf mehr ökonomische Stabilität und Vernunft bei den Fußball-Clubs. «Dieses Reglement wird uns dabei helfen, den Fußball zu schützen und ihn gegen mögliche künftige Schocks zu wappnen. Gleichzeitig werden vernünftige Investitionen gefördert und eine nachhaltigere Zukunft des Fußballs angestrebt», sagte Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees am Donnerstag in Nyon.