Luxemburg: Soll Homeoffice gleich «arbeiten von überall» heißen?

Wer im Homeoffice arbeitet, kann das in der Regel theoretisch von überall tun: zu Hause, an einem Zweitwohnsitz oder im Grunde sogar am Strand. In der Realität gehen aber die Meinungen über den erlaubten Arbeitsort auseinander. «Die großherzogliche Verordnung, die unter anderem die Telearbeit im öffentlichen Dienst regelte, wurde aufgrund der Pandemie abgeschafft», erklärt CGFP-Pressesprecher Max Lemmer.