Doktor Sex: «Soll ich meinem Ex meine Gefühle gestehen?»

Er ist wirklich sehr aufmerksam. Wenn ich ein neues Profilbild habe, macht er mir ein Kompliment. Wenn ich in den sozialen Medien ein neues Foto von mir hochlade, liked er es als erster. Er schreibt mir fast jeden Tag Textnachrichten. Und am Abend wünscht er mir eine gute Nacht und fragt am Morgen, ob ich gut geschlafen habe. Er erkundigt sich immer wieder nach meinem körperlichen Befinden oder wie es mir mit meiner Sportverletzung geht.

Nun ist es aber so, dass wir nicht von König*innen regiert werden und sich in unseren Landschaften weder Zwerge noch Feen tummeln. Wunder sind in unserer Welt so selten wie Menschen, die zaubern können. Und deshalb verwandeln sich Ex-Freund*innen auch nicht in perfekte Beziehungspartner*innen! Dein Ex mag sich verändert haben. Auch du bist wohl nicht mehr wie damals, als ihr ein Paar wart. Etwas Seelenbalsam in Form von ein paar Textnachrichten genügt dennoch nicht als Basis für einen Neustart.