Kampf gegen Verschwendung: Soll Luxemburg das Mindesthaltbarkeitsdatum abschaffen?

Verbraucher besser aufklären

«Für diese Regeln gibt es sehr gute Gründe», erklärt uns Patrick Hau, Regierungskommissar für Lebensmittelsicherheit. Seiner Meinung nach liegt das Problem der Verschwendung nicht in den angegebenen Daten, sondern vielmehr in der schlechten Aufklärung der Verbraucher. «Um Verwirrung zu vermeiden, ist es sehr wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden Daten zu erklären und die Verbraucher davon abzuhalten, ein Produkt vorzeitig wegzuwerfen.» Die Abschaffung des Haltbarkeitsdatums könnte laut Hau mehr Schaden als Nutzen bringen, da es sich immer noch um einen Indikator handele. «Ohne dieses Datum erinnert sich der Verbraucher vielleicht nicht mehr daran, wann es gekauft wurde und das Produkt landet im Zweifelsfall dennoch im Müll».

Aufklärungskampagnen zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung sind bereits am Laufen, so auch Initiativen, Produkte kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zu sammeln, um sie an Vereine zu verteilen. «Auch an einer besseren Verwaltung der Produktvorräte zu Hause muss gearbeitet werden», hält Patrick Hau fest.