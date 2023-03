Straßenverkehrssicherheit: Sollen Radfahrer von Luxemburgs Straßen verbannt werden?

Seit Dienstag liegt eine Petition zur Unterzeichnung bereit, in der ein Verbot von Fahrrädern auf Land- und Hauptstraßen in Luxemburg gefordert wird. Bis 16 Uhr, nur wenige Stunden nachdem die Petition online gestellt wurde, waren bereits fast 400 der 4500 Unterschriften zusammengekommen, die zu einer öffentlichen Debatte führen sollen. Der Anwohner, der die Petition initiiert hat, bedauert, dass es in Luxemburg zu gefährlich sei, die Fahrbahn mit den Zweirädern zu teilen.