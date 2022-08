Luxemburg : Sollte China als Vorbild dienen, um Staus zu reduzieren?

Wie lindert Peking die Staus? «Indem sie die Verkehrsrichtung ändert. Die Behörden wählen morgens eine Spur in eine Richtung und abends in die entgegengesetzte Richtung, um den Druck zu verringern». So erklärt es Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, mit einem Video. «Wenn die Ponts et Chaussées dies berücksichtigen könnten, würde es das Leben all der Menschen in Luxemburg erleichtern, die täglich auf der Autobahn im Stau stehen», urteilt Anthony, der Leser von L'essentiel, der das Video entdeckt hat.