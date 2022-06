Arbeiten in Luxemburg : Sollte in Luxemburg ein gesetzliches Recht auf Telearbeit eingeführt werden?

Ist in Luxemburg demnächst Schluss mit Telearbeit?

Telearbeit hat sich während der Pandemie massenhaft durchgesetzt. Doch wie soll es mit dem Homeoffice nach der Coronakrise weitergehen? «Telearbeit wird nicht verschwinden», lautet die Antwort von Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) auf diese Frage.

Mitte März sei ein entsprechendes Gesetz verabschiedet worden. Doch bisher beruhe Telearbeit ausschließlich auf einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es bleibe die Frage, ob ein generelles Recht auf Telearbeit eingeführt werden solle. Eine Frage, mit der sich die Politiker bisher noch nicht beschäftigt haben – die aber zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften bereits ein Problem bilde.

Für den Unternehmerverband UEL komme es nicht in Frage, dass ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vorschreiben kann, dass er teilweise im Homeoffice arbeiten muss und umgekehrt. Dennoch sei die UEL nicht gegen mehr Telearbeit – ganz im Gegenteil: «Telearbeit muss Teil einer breiteren Reform der Arbeitsorganisation mit mehr Flexibilität behandelt werden. Um neue Talente anzuziehen, müssen dem Arbeitnehmer mehr Möglichkeiten eingeräumt werden», sagt Direktor Jean-Paul Olinger. Die UEL habe vor, «seine Mitglieder zu befragen», um herauszufinden, was die Unternehmer genau wollen. Für Olinger gebe es allerdings «Spielraum» für mehr Arbeitstage im Homeoffice.

Jean-Paul Olinger, Direktor des UEL

Genau dort liege der Kern des Problems. Während aus steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Sicht nichts gegen die Telearbeit von Gebietsansässigen spreche, siehe die Situation für Grenzgänger jedoch ganz anders aus. Franzosen dürfen 29 Tage, Belgier 34 Tage und Deutsche nur 19 Tage im Jahr von zu Hause arbeiten. Würde diese Toleranzschwelle überschritten, müssten die Arbeitnehmer im Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, einen Teil derEinkommenssteuer zahlen. Außerdem würde ein Grenzgänger, der mehr als 25 Prozent seiner Arbeitszeit im Wohnsitzland arbeitet seinen Anspruch auf Luxemburger Sozialversicherung verlieren und wäre in dem Land, in dem er seinen Wohnsitz hat sozialversichert.

Das wahrscheinliche Ende der Verlängerung der Vereinbarung zur Telearbeit am 30. Juni wird Arbeitnehmer in zahlreichen Sektoren in ihrer Möglichkeit zur Telearbeit stark einschränken. «Meiner Meinung nach, wird der große Wandel nicht jetzt, sondern am 1. Januar stattfinden», so Jean-Paul Olivier. Dann würden die Beschäftigten von jeweils 29, 34 und 19 Tagen über sechs Monaten «profitieren» können.

Aleba will Nachbarländer überzeugen

Im Finanzsektor – in dem während der Pandemie mindestens 70 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice arbeiteten – sei der Wandel in vollem Gange. Zwar sei eine allmähliche Rückkehr ins Büro eingeleitet worden, doch viele Angestellten im Finanzsektor könnten sich langfristig nicht vorstellen, überhaupt nicht mehr von zu Hause arbeiten zu dürfen. Zumal ein Abkommen unterzeichnet wurde, um die Telearbeit in dieser Branche zu regeln. Ein Großteil der Unternehmen würden mindestens zwei Tage Telearbeit pro Woche erlauben. Das sei weit über der steuerlichen Toleranzschwelle für Grenzgänger.

«Wir haben vor, mit den Politikern in den Nachbarländern zu sprechen», sagt Jean-Jacques Rieff, Mitglied des Exekutivkomitees der Aleba. Er spreche sich übrigens für ein Recht auf Telearbeit «als solide Grundlage, ohne dadurch das soziale Leben im Unternehmen zu stören und mit einem Recht auf Abschalten» aus.

«50 Tage Telearbeit im Jahr für Grenzgänger» Jean-Jacques Rieff, Aleba

Die größte Gewerkschaft im Finanzsektor habe vor, sich für die Belange der Grenzgänger einzusetzen – auch wenn sie sich darüber bewusst sei, dass die Situation erst nach einem Steuerabkommen zwischen dem luxemburgischen Finanzministerium und den Regierungen Frankreichs, Belgiens und Deutschlands gelöst werden könne. «Das Ziel ist, eine Genehmigung für 50 Tage Telearbeit im Jahr zu erhalten», sagt Rieff.