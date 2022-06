Luxemburg : Sollten Alkohol und Handy am Steuer härter bestraft werden?

LUXEMBURG – Am heutigen Dienstag ist eine neue Petition auf der Website der Abgeordnetenkammer veröffentlicht worden, die härtere Strafen für Autofahrer fordert, die die Verkehrsregeln missachten.

Zwei neue Petitionen wurden am Dienstag auf der Website des Abgeordnetenhauses veröffentlicht. Die Petitionen können bis Montag, den 8. August, unterzeichnet werden und führen zu einer öffentlichen Debatte, wenn sie bis zum Stichtag mindestens 4.500 Unterschriften erhalten haben. In einer der beiden Petitionen (Petition Nr. 2361) wird ein härteres Vorgehen gegen Autofahrer gefordert, die unter Alkoholeinfluss fahren oder ihr Handy am Steuer benutzen.