67 Kontrahenten : Sommelier aus Luxemburg tritt zur Weltmeisterschaft an

Bei der Sommelier-WM wird sich der Chefsommelier des Hotels Le Place d'Armes mit 67 anderen Kandidaten messen. Editpress

Bei der Expogast Anfang Dezember wurde Grégory Mio zum besten Sommelier des Großherzogtums gekürt. Nun wird er die Farben Luxemburgs ab dem heutigen Dienstag bei der Weltmeisterschaft in Paris verteidigen. Dabei wird sich Chefsommelier des Hotels «Le Place d'Armes» mit 67 anderen Kandidaten messen. «Ich bin entspannt, obwohl ich eigentlich ein eher ängstlicher Mensch bin. Ich nehme zum ersten Mal teil, das ist eine große Chance. Ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet, um die bestmögliche Leistung zu erbringen. Ich habe nichts zu verlieren», erzählte er am Montag.

Nach einem Begrüßungscocktail heute Abend im «Quai d'Orsay» beginnt am Mittwoch der eigentliche Wettbewerb mit den Viertelfinals. Die Themen der Prüfungen sind ihm noch nicht bekannt, aber der 39-Jährige weiß bereits, dass er eine einstündige schriftliche Prüfung, Blindverkostungen, aber auch praktische Prüfungen wie Servieren, eine Verkostung von Speisen und Weinen, eine Weinprobe und eine situative Weinvermarktung absolvieren muss. «Das alles in einem ziemlich engen Zeitrahmen und auf Englisch», erläutert er.

«Diejenigen, die ins Finale kommen, gehören wirklich zu den Besten»

Bei diesem Wettbewerb sei das Niveau sehr hoch, «das Viertelfinale zu erreichen wäre schon fantastisch. Diejenigen, die ins Finale kommen, gehören wirklich zu den Besten», sagt der luxemburgische Kandidat. Die Teilnehmer für das Halbfinale werden am Donnerstagabend bekannt gegeben. Das Finale findet am Sonntag in der La Défense Arena vor mehr als 4000 Zuschauern statt.