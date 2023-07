Luxemburg: Sommer, Sonne, Magenkrampf – Was tun bei Krankheit im Urlaub?

LUXEMBURG – Auch in den Ferien ist man vor medizinischen Notfällen nicht geschützt. Wer vor Abreise dennoch einen kühlen Kopf bewahren möchten, dem geben wir einige Tipps an die Hand.

Unfälle sind schnell passiert, leider auch im Urlaub. Pexels (Symbolbild)

Mit den Sommermonaten steht für viele der lang ersehnte Urlaub an. Aber auch in den Ferien sind wir vor Wehwehchen jeglicher Art nicht sicher: Fuß verstaucht, Magen verdorben… Die Liste der unerfreulichen Zwischenfälle, die einem gehörig die Laune verderben können ist lang – und manchmal treiben sie einen sogar zum Arzt oder in ein Krankenhaus. Doch was tun, wenn man während seines Urlaubs im Ausland auf medizinische Hilfe angewiesen ist? Wir erklären euch, was ihr in solchen Fällen tun könnt.

Aufenthalt in den Ländern der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz

Die Europäische Krankenversicherungskarte

Alle in der EU lebenden und dort versicherten Menschen haben Anrecht auf eine in den 27 EU-Mitgliedstaaten gültige Versichertenkarte. Konkret heißt das: Bei medizinischer Versorgung in diesen Ländern wird die Erstattung der Behandlungskosten garantiert. Neben den EU-Staaten gilt dies auch in Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Wichtig hierbei ist: Hast Du eine solche Krankenversicherungskarte, prüfe das Gültigkeitsdatum vor Deiner Abreise. Sollte sie abgelaufen sein oder Du besitzt noch gar keine, kann diese auf der Website des Gemeinsamen Zentrum für soziale Sicherheit (Centre commun de la sécurité sociale CCSS) mindestens drei Wochen vor der Abreise angefordert werden.

Wer seine Karte allerdings nicht dabei hat, muss die Behandlungskosten Kosten vorstrecken und die Erstattung bei seiner Rückkehr beantragen, «indem er die Rechnungen in englischer, französischer oder deutscher Sprache vorlegt», wie es auf der Website des Ministeriums für soziale Sicherheit heißt. Die Erstattung erfolgt nach den Sätzen und Tarifen des Landes, in dem sich die Person aufgehalten hat. Auch in Mazedonien, Montenegro und Serbien wird die Europäische Krankenversicherungskarte akzeptiert.

Länder, die mit Luxemburg ein Abkommen haben (Bosnien und Herzegowina, Kap Verde, Mazedonien, Marokko, Montenegro, Serbien, Tunesien und Türkei)

Bescheinigung über den Anspruch auf Sachleistungen

Für einen Aufenthalt in einem dieser Länder musst Du eine Bescheinigung über den Anspruch auf Sachleistungen beantragen, die dem Sozialversicherungsträger des Landes vorgelegt werden kann.

Länder außerhalb des Abkommens mit Luxemburg (alle anderen Länder)

Wenn Du eine Reise in die USA planst, musst Du damit rechnen, die Kosten für medizinische Leistungen aus eigener Tasche in Vorleistung zu begleichen. Sie können von der CNS nach den luxemburgischen Sätzen und Tarifen erstattet werden, vorausgesetzt, Du kannst diese auch mit Rechnungen belegen. Die CNS betont dabei allerdings, dass Rücktransporte, Hotelkosten und Kosten für den Transport in ein Land, mit dem Luxemburg kein Abkommen hat, vom Großherzogtum nicht übernommen werden.

Auf Nummer sichergehen – mit einer Zusatzversicherung