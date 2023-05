Meteolux: Sommerfeeling wird durch Gewitterwarnung unterbrochen

Seit dem Wochenende gewähren uns die Temperaturen endlich einen kleinen Ausblick in Richtung Sommer. Zuvor war der Frühling im Großherzogtum vor allem von zahlreichen Regenperioden und vergleichsweise wenig Sonnenschein geprägt. Viele dürfte nun in ihre Sommergarderobe geschlüpft sein, denn das verlängerte Wochenende hatte wohlig warme Temperaturen im Gepäck.

Wie die Wetterfrösche von Meteolux am Montagmorgen mitteilten, kann das Urlaubsfeeling im Laufe des heutigen Tages durch Starkregen und potenzielle Gewitter unterbrochen werden. «Ab dem späten Vormittag bilden sich Quellwolken», so der Wetterdienst, diese bringen gewittrige Schauer mit. Es gilt: Gelbe Warnstufe im ganzen Land von 13 Uhr bis in den Abend, 20 Uhr.