Sonderversion: Barcelona verlangt Wucherpreise für Rolling-Stones-Trikot

Am Samstag (16.15 Uhr) kommt es in der La Liga zum legendären El Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Dabei werden die Katalanen ein ganz besonderes Trikot tragen. Der eigentliche Brustsponsor Spotify wird durch das Bandlogo der Rolling Stones abgelöst. Auf dem Trikot ist also ein Mund mit heraushängender Zunge zu sehen.